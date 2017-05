Hans Maertens, Michiel De Backer en Iris Decreus Esmoreit Lutters, Sander De Roeck en Marijn Goossens ‹ ›

maandag 29 mei 2017

Ark-Shelter, Soulmade en House of Weddings winnen “BRYO Awards 2017”

Ark-Shelter (Lichtervelde), Soulmade (Mechelen) en House of Weddings (Gent) hebben de “BRYO Awards 2017” gewonnen.

Ark-Shelter werd bekroond met de “BRYO Creative Highlight 2017”. Ark-Shelter richt zich op het ontwerpen en produceren van mobiele woningen/kantoren, met aandacht voor een ecologisch en hedendaags design, al dan niet volledig zelfvoorzienend. De units van de starter zijn structureel opgebouwd uit houtskelet. Ark-Shelter levert een volledig afgewerkt product dat door een plug-in principe gekoppeld wordt en direct gebruiksklaar is. Zowel buiten als binnen zijn de units volledig afgewerkt.

“BRYO Rookie 2017”: die eer via Soulmade te beurt. Soulmade biedt meerwaarde met behulp van virtual reality (VR). De start-up heeft intussen al de nodige expertise onder dak om verschillende virtual reality-producties en toepassingen te maken.

House of Weddings, ten slotte, zag de trofee “Flanders Future BRYO 2017” zijn richting uitkomen. Houseofweddings.com is een on-line huwelijksplatform dat de beste en meest betrouwbare Belgische huwelijksleveranciers verenigt onder een kwaliteits-label en deze gids actief vermarkt naar een premium publiek van verloofde koppels. Na zes jaar expertise, netwerk en inspiratie te hebben opgebouwd als wedding planner, is het de bedoeling van House of Weddings de nog grotendeels immature, fragiele maar financieel interessante huwelijksmarkt te professionaliseren en te consolideren.