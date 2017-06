woensdag 7 juni 2017

Opel op weg naar sterk geautomatiseerd rijden

Sterk geautomatiseerd rijden in reële verkeerssituaties op de Duitse snelwegen wordt steeds vlugger werkelijkheid dankzij onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door Opel. De Duitse autoconstructeur maakt deel uit van "Ko-HAF - Kooperatives hochautomatisiertes Fahren", een Duits project dat onderzoek voert naar sterk geautomatiseerd coöperatief rijden. Ko-HAF, dat in juni 2015 van start ging, loopt tot november 2018. Coöperatieve sterk geautomatiseerde rijsystemen hoeven niet continu door de bestuurder gecontroleerd te worden. Binnen Ko-HAF sturen voertuigen informatie over hun huidige wegomgeving, bijvoorbeeld over wegenwerken, files en ongevallen, naar de Safety Server, met gedetailleerde kaarten als resultaat. Die zijn op aanvraag beschikbaar voor de voertuigen en vormen een soort kunstmatige horizon die een hypergedetailleerde vooruitblik biedt op de weg voor het voertuig. Opel focust zich binnen Ko-HAF op de gedigitaliseerde kaarten en de processen om de auto los te koppelen van de automatisering en zo de controle terug in handen van de bestuurder te geven. De ingenieurs uit Rüsselsheim bedachten het ontwerp, de interfaces en protocollen van de Safety Server. Die worden op dit moment getest. De ontwikkeling van een zelflocalisatieproces voor het voertuig stond ook centraal in het project. Opel ontwierp algoritmes voor visuele kaarten en lokalisatie, die nadien met informatie van backend- en navigatiekaarten, bewegingssensoren en het wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) worden gecombineerd. Het lokalisatieproces wordt nu aan de laatste test ontworpen in een Opel Insignia-testwagen in het Opel Test Center en op de testroute van Ko-HAF, op de snelwegen rond Frankfurt-am-Main. Het tweede aandachtspunt van Opel betreft de acties van de bestuurder. De ingenieurs van Opel werkten aan software en een sensorsysteem die de handelingen van de bestuurder detecteren en in categorieën onderbrengen terwijl de auto automatisch rijdt. Opel bouwt op dit moment een prototype dat de essentiële functies van sterk geautomatiseerd coöperatief rijden op de autosnelweg kan weergeven, zoals automatisch de snelweg oprijden en zich in het verkeer begeven, op de snelweg rijden en inhalen en, ten slotte, de snelweg automatisch verlaten. Meer info: 03/450.63.63 of http://www.opel.be.

