woensdag 31 mei 2017

VisuRIS-portaal maakt binnenvaart transparanter en gebruiksvriendelijker

Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg N.V. stellen het nieuwe web-portaal VisuRIS voor dat binnenvaart een stuk transparanter en gebruiksvriendelijker zal maken voor waterweggebruikers en logistieke spelers. Het portaal moet een stimulans vormen om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te laten stijgen.

VisuRIS geeft binnenvaartondernemers en logistieke spelers toegang tot de River Information Services (RIS) of binnenvaartinformatiediensten. Dat zijn diensten die het verkeers- en vervoersproces optimaliseren, gebaseerd op onder meer elektronische navigatiekaarten, scheepvaartberichten en systemen voor elektronische informatie-uitwisseling tussen schip en autoriteit en autoriteiten onderling.

VisuRIS is overigens compatibel met andere haven- en verkeersmanagement-systemen dankzij het respecteren van de verschillende Europese RIS-standaarden. Het portaal en de bijhorende mobiele app maken RIS-diensten veel toegankelijker. De software berekent de vaarroute en houdt daarbij rekening met waterstanden, getijden, bedieningstijden en calamiteiten. Het actuele verkeersbeeld in VisuRIS helpt om het scheepvaartverkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. Als binnenvaartondernemers daartoe de toelating geven, kan een verlader een schip volgen of automatische meldingen ontvangen als de verwachte aankomsttijd in het gedrang komt. Dat maakt het mogelijk om de binnenvaartplanning te optimaliseren.

Met de uitrol van VisuRIS neemt Vlaanderen een pioniersrol binnen de Europese Unie op.