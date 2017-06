donderdag 8 juni 2017

ADD breidt cybercrime-verzekering uit

ADD N.V. (Heverlee), de verzekeringsmakelaar die binnen KBC Groep gespecialiseerd is in ondernemingsrisico's, breidt zijn cybercrime-verzekering uit met ICT Care. Ondanks een toenemende vraag schatten nog te weinig bedrijven de schade ten gevolge van cybercrime correct in, aldus de onafhankelijke makelaar. De polis ICT Care bevatte al een module "verzekering tegen bedrijfsschade". Die vergoedt het winstverlies ten gevolge van een schadegeval voor een onderneming. Met de uitbreiding wordt nu ook bedrijfschade opgelopen door een onderbreking in de dienstverlening van de cloud provider ("bedrijfsonderbreking cloud-dienst") gedekt. De ICT Care-polis biedt in de eerste plaats bijstand in geval van een beveiligings- of systeemfalen. Klanten krijgen hulp van specialisten om een aanval meteen stop te zetten, de schade te beperken en te herstellen en aan de wetgeving te voldoen. De cybercrime-verzekering dekt de financiële gevolgen van een cyber-aanval, ook hardware- en software-niveau. Daarnaast worden het getrofen bedrijf en zijn bestuurders bijgestaan bij aansprakelijkheidsrisico's en reputatieschade. Meer info: 016/43.11.00 of http://www.add.be.