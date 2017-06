Sioen Chemicals neemt U.V. Curable Systems over

Sioen Chemicals, een divisie van Sioen Industries Groep, verwerft voor een bedrag van zowat 1 miljoen euro de integrale controle over U.V. Curable Systems B.V.B.A. (Heusden-Zolder). Die onderneming is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van "radiation curing"-verven, inkten en vernissen ...