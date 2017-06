woensdag 31 mei 2017

Orange helpt Heraeus Groep infrastructuur moderniseren met veilig hybride netwerk Global hybrid WAN verbetert connectiviteit in 110 vestigingen wereldwijd

Heraeus, een toonaangevend technologiebedrijf met een hoofdkantoor in Duitsland, heeft een vierjarig contract gesloten met Orange Business Services om zo haar wereldwijze netwerk te moderniseren en alle diensten onder te brengen onder één internationale partner. Dit vergemakkelijkt het beheer van de infrastructuur en zorgt voor meer transparantie in kosten, contracten, serviceniveau en facturering.

Het doel is om een homogeen en stabiel netwerk te creëren voor de 110 locaties van Heraeus die verspreid zijn over de hele wereld, waaronder in Houthalen-Helchteren. Dit zorgt voor een veilige en snelle verbinding met cloud- en communicatiediensten die het bedrijf ondersteunen en ervoor te zorgen dat het klaar is voor alle toekomstige uitdagingen. Als onderdeel hiervan zal Heraeus alle diensten die momenteel worden verstrekt door bijna 100 verschillende aanbieders onderbrengen bij Orange Business Services.

Meer prestaties, meer efficiëntie

De oplossing van Orange Business Services bestaat uit een hybride netwerk met geoptimaliseerde data-routing en ingebouwde connectiviteit met clouddiensten, zoals Microsoft Office 365. Het biedt meer bandbreedte voor betere prestaties voor alle bedrijfsapplicaties van Heraeus. Bovendien bevat het dienstenpakket een beveiligde en snelle lokale internettoegang voor betere prestaties en meer efficiëntie.

“Voor ons wereldwijde bedrijf is naadloze wereldwijde samenwerking erg belangrijk. De Orange Business Services-oplossingen voldoen perfect aan onze behoefte aan ononderbroken en kwalitatief goede communicatie met onze dochterondernemingen en geassocieerde bedrijven. We waren specifiek op zoek naar een partner met bewezen wereldwijde netwerk-expertise en voor onze toekomstige groei”, zegt Martin Ackermann, cio bij Heraeus Holding GmbH.

“Een wereldwijd bedrijf zoals Heraeus heeft een betrouwbaar en flexibel netwerkfundament nodig om de uitdagingen aan te gaan die de toekomst voor deze succesvolle, multinationale onderneming in petto heeft. Onze hybride netwerken integreren beveiliging, internet en een geoptimaliseerde en applicatie-centrische cloud-toegang om te voldoen aan de zakelijke behoeften van onze klanten. We zijn blij dat Heraeus ons als partner heeft gekozen en vertrouwt in onze wereldwijde expertise en bekwaamheid,” zegt Helmut Reisinger, vice-president International bij Orange Business Services.