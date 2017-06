donderdag 1 juni 2017

Engie Fabricom stapt in onderhoud en revisie elektromotoren

Installatie- en onderhoudsbedrijf Engie Fabricom N.V. (Brussel) boort een nieuw expertisedomein aan, met name de revisie en het onderhoud van elektromotoren. Het bouwde daartoe een nieuw 1.800 m² groot atelier langsheen de Scheldelaan in het Antwerpse havengebied. Een en ander vergde een investering van 4 miljoen euro. Om termijn hoopt Engie Fabricom met de nieuwe activiteit een omzet van 5 à 6 miljoen euro op jaarbasis te genereren. Het nieuwe atelier focust op de revisie van elektromotoren operationeel in zowel nucleaire als industriële omgevingen. Daarom hanteert het erg strenge kwaliteitsprocedures. Voor de interventies aan elektromotoren in nucleaire omgeving, hoopt Engie Fabricom in een tijdsspanne van 1 tot 1,5 jaar de nodige certificaties binnen te rijven. Het nieuwe atelier van Engie Fabricom bevindt zich te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 414, Haven 507. Telefoon: 02/370.31.11 of http://www.engie-fabricom.com.