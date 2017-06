donderdag 1 juni 2017

PMV keurt voor 33 miljoen euro Startleningen+ en KMO-cofinancieringen goed

Vorig jaar keurde PMV voor een bedrag van 9,2 miljoen euro Startleningen+ goed. Gemiddeld ging het om 44.019 euro per dossier. In totaal werden 209 dossiers goedgekeurd. In 2015 was nog sprake van een totaalbedrag van 6,5 miljoen euro, verspreid over 183 dossiers met een gemiddeld bedrag van 35.519 euro.

In 2016 zette PMV het licht op groen voor 24 miljoen euro aan KMO-cofinancieringen (13,5 miljoen euro in 2015). Het ging om 111 dossiers, met een gemiddeld goedgekeurd bedrag van 217.117 euro. Ter vergelijking: in 2015 werden 97 dossiers goedgekeurd, met een gemiddeld investeringsbedrag van 139.175 euro.