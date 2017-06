donderdag 1 juni 2017

Bierconsumptie in België daalt, export groeit

De bierconsumptie op de Belgische markt (7.689.000 hl) is vorig jaar met 3,3% gedaald. De export van Belgisch bier, goed voor meer dan 65% van de totale productie, is met 8% gestegen ten opzichte van 2015. Zo blijkt uit de jaarresultaten van 2016 van de “Belgische Brouwers”.

De daling van de consumptie in eigen land is onder meer toe te schrijven aan het gecumuleerde effect van de tax shift, de terreurdreiging en de moeilijke situatie in de horeca. Voorts blijft de verschuiving van pilsbieren naar speciaalbieren zich doorzetten.

Met een stijging van 8% globaal en meer dan 15% buiten de Europese Unie, zette de Belgische biersector op exportvlak sterke resultaten neer.

In 2016 investeerden de Belgische brouwers een recordbedrag van ongeveer 250 miljoen euro. Het aantal brouwerijen steeg van 199 naar 224.