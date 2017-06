maandag 5 juni 2017

MAN Truck & Bus benoemt cdo

MAN Truck & Bus heeft Christian Kaiser aangesteld als chief digital officer (cdo). Hij staat aan het hoofd van de nieuwe divisie "Digitalizaton & Transformation". Kaiser, die sinds 1997 werkzaam is in de auto-industrie, vervulde vanaf 2004 diverse IT management-functies bij Daimler AG om in december 2016 bij MAN Truck & Bus in dienst te treden. Voormalig cdo Markus Lipinsky blijft zich als ceo van het digitale merk RIO inzetten voor de verdere uitbreiding en introductie ervan. Vooralsnog combineerde hij beide functies. RIO werd door MAN geïnitieerd, maar is een apart merk onder de paraplu van Volkswagen Truck & Bus. Het biedt niet enkel digitale services voor de bedrijfswagenmerken van de MAN Group, maar ook voor de voertuigen van concurrenten.