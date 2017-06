vrijdag 9 juni 2017

Drie Belgische takelbedrijven gaan op in Mobility Group Belgium

Luc Sanders, Raymond Anthoni en Max van Eijck hebben Mobility Group Belgium B.V.B.A. (Kalmthout) opgericht, een overkoepelende holding boven de depannagebedrijven Luc Sanders Depannage (Kalmthout), Depannage La France (Antwerpen) en Takeldienst Struyfs (Zandhoven). Binnenkort zullen de drie bedrijven uitsluitend werkzaam zijn onder de naam Mobility Group Belgium. Dat bedrijf zal treedt op als beheerder van alle materieel van de groep, waarbij een maximale uniformiteit en een verregaande professionalisering voorop staan. Mobility Group Belgium kocht alvast een eerste voertuig aan, met name een DAF FA LF220.12 platformwagen, die de groepskleuren al kreeg aangemeten. Mobility Group Belgium, met vestigingen te Kalmthout, Antwerpen en Zandhoven, beschikt over een vloot van 14 signalisatievoertuigen, twee trekkers, containerchassis en dieplader, 7 lichte vrachtwagens, 8 zware kraanwagens, 11 lichte platformwagens en 5 wagens voor pechverhelping. De groep beschikt ook over een eigen meldkamer (Tow Traffic Support B.V.B.A.) voor de eigen en externe takelbedrijven. De hoofdzetel van Mobility Group Belgium B.V.B.A. bevindt zich te 2920 Kalmthout, Onderzeel 4A. Meer info: 03/666.64.65. URL: