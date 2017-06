donderdag 1 juni 2017

Nieuwe Renault Koleos op Belgische markt

De nieuwe Renault Koleos, die al op de markt is in Australië, Zuid-Amerika en Azië, wordt in juni in België en Luxemburg geïntroduceerd.

Net als de Talisman, Talisman Grandtour en Espace, is de nieuwe Koleos een model uit het topgamma van de constructeur. Hij vult het cross-over gamma verder aan, dat al bestaat uit de Captur en de Kadjar, en krijgt de terreincapaciteiten van een SUV.