vrijdag 9 juni 2017

Eerste MAN TGE op Belgische markt geleverd

Invoerder MAN Truck & Bus N.V. (Kobbegem) mocht vorige maand officieel de eerste MAN TGE-bestelwagen (in serieproductie) in ontvangst nemen. Het voertuig zal in eerste instantie worden ingezet voor specifieke producttrainingen alsook demo-sessies. Bestellingen van de MAN TGE kunnen nu reeds worden geplaatst, de eerste leveringen naar de eindmarkt toe staan ingepland vanaf september, zoals eerder aangekondigd. Met de komst van de MAN TGE biedt MAN voortaan een productpallet aan vanaf 3 ton. Meer info: 02/453.01.04 of http://www.man.be.

+ FOTO