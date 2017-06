Media-Markt wil in de komende vier jaar in België een tien- tot vijftiental kleinere winkelpunten openen, kondigt country managing director Sven Degezelle aan In Media-Markt Wilrijk wordt het nieuwe distributieconcept in primeur voor België uitgerold ‹ ›

vrijdag 2 juni 2017

Beleving centraal in nieuw winkelconcept van Media-Markt Elektronicaketen wil in België 10 à 15 kleinere vestigingen openen

MediaMarkt, onderdeel van de Media-Saturn Holding GmbH, wordt op zijn flanken aangevallen door de toenemende digitalisering enerzijds, de hongerige e-tailers anderzijds. Zo tekenden entertainment en gaming goed vijf jaar terug nog voor ruim 20% van de inkomsten. Onder invloed van Spotify, Netflix en andere 9lives slonk dat aandeel inmiddels tot 12 à 13%. Media-Markt hoopt het tij te keren door een nieuw winkelconcept dat inzet op klantenbeleving en -service. In de gerenoveerde MediaMarkt Wilrijk wordt dat in primeur voor het Belgische netwerk uitgerold. Dat de elektronicaketen blijft geloven in fysieke winkelpunten, blijkt uit de plannen van MediaMarkt België om in de komende vier jaar een tien- tot vijftiental bijkomende, kleinere vestigingen te openen in de rand van kleinere stadsagglomeraties.