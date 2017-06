maandag 12 juni 2017

IOBee wint Pop Poll-ideeënwedstrijd van Bizidee

Het bekroonde idee van IOBee wil een dam opwerpen tegen de wereldwijde achteruitgang van de bijenpopulatie, met het verdwijnen van planten en fruitsoorten bij gebrek aan bestuiving tot gevolg. Opzet van IOBee is bijen houden makkelijker, duurzamer en gebruiksvriendelijker te maken.

IOBee maakt daarbij gebruik van hardware-modules met sensoren aan de bijenkast (de zogenaamde SmartHive) die met een software-platform zijn gekoppeld. Dat verwerkt alle data en geeft ze grafisch weer. Aldus is het mogelijk een beter begrip en inzicht in de leefwereld van de bijen te verkrijgen en op termijn meer inzicht in de problematiek ter bescherming van deze eco-systemen.

Voor IOBee is de Bizidee-trofee de tweede op rij. Eerder werd ook al deelname aan Start-Academy met winst afgesloten. Dat krijgt op 29 juni aanstaande een vervolg met de deelname aan de EU-finale in Helsinki.

Meer info: 0479/97.11.25 of http://www.iobee.be.