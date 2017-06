dinsdag 6 juni 2017

Cto Proximus gelauwerd met "Regional CTO of the Year award" Mobile Europe

Geert Standaert (foto), chief technology officer (cto) van Proximus, is in Londen gelauwerd met de "Regional CTO of the Year Award" van Mobile Europe. Standaert werd tijdens de vorige editie, de derde, ook al genomineerd.