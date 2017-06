zaterdag 10 juni 2017

Robeco lanceert Robeco Global Industrial Innovation Equities

Vermogensbeheerder Robeco lanceert Robeco Global Industrial Innovation Equities. Dat fonds gaat beleggen in vier lange termijn-groeitrends aan de productiekant van de economie: Robotics, Digitale productie, Energietransitie en Cyber-veiligheid. Het fonds gebruikt de MSCI World All Countries Index als referentie-index. De index wordt evenwel niet gebruikt in het selectieproces. Het fonds, dat geen benchmark volgt, is een aanvullng op Robeco Global Consumer Trends, dat zich richt op de consumentenzijde van de economie, en Robeco New World Financials, gericht op bedrijven die financiële diensten verlenen aan zowel consumenten als producenten. Meer info: 00-31/10.224.26.00 of http://www.robeco.nl.