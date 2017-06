Markus Steilemann Patrick Thomas ‹ ›

woensdag 14 juni 2017

Covestro bereidt wissel aan de top voor

De raad van toezicht van Covestro AG (Leverkusen) heeft Markus Steilemann (foto) aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur in opvolging van Patrick Thomas. Ceo Patrick Thomas (foto) legt op 30 september 2018 zijn functie neer. Hij zal dan ruim tien jaar aan het hoofd van het bedrijf hebben gestaan.

Steilemann, momenteel chief commercial officer, is lid van de raad van bestuur. Hij startte in 1999 zijn loopbaan bij Bayer om vijf jaar later bij MaterialScience (Covestro inmiddels) aan de slag te gaan. Sinds 2008 vervulde Steilemann verschillende management-functies in het segment Polycarbonaten in Azië, inclusief de positie van head of Global Industrial Marketing.