Soudal rijgt Sapac Packaging & Recycling aan overnamegordel

Soudal N.V. (Turnhout) neemt Sapac Packaging & Recycling N.V. (Deinze) over. Met de overname zet Soudal zijn expansie in de sector van isolatie-oplossingen verder. Als Belgisch systeemhuis en constructeur van schuimmachines voor de verpakkings- en isolatiemarkt biedt Sapac, via een gepatenteerde ...