dinsdag 6 juni 2017

Hyundai breidt SUV-familie uit

De nieuwe Hyundai Kona breidt de SUV-familie van Hyundai Motor met een sub-compacte SUV uit. De nieuwe B-SUV wordt het vierde lid van de SUV-familie in Europa, naast de Grand Santa Fe, Santa Fe en Tucson.

De nieuwe Hyundai Kona is een belangrijke mijlpaal in de reis van Hyundai Motor om tegen 2021 het belangrijkste Aziatische automerk in Europa te worden. Zo zal de constructeur maar liefst dertig nieuwe modellen en afgeleiden tegen 2021 lanceren.