dinsdag 6 juni 2017

Stop met denken in beroepen Voorbereiding op omwenteling arbeidsmarkt noodzakelijk

Binnen enkele weken overspoelen naar schatting 70.000 nieuwe krachten onze arbeidsmarkt. Pas afgestudeerde jonge leeuwen die allemaal met dezelfde ambitie de overstap van studies naar werk maken: voor zichzelf een boeiende en inspirerende carrière uitbouwen. Deze jonge wolven hebben nog een duidelijk zicht op wat ze willen en hoe ze zich op die arbeidsmarkt kunnen waarmaken. Voor de generaties die volgen, wordt dat een heel stuk moeilijker. De vierde economische revolutie zal ons dwingen anders te denken over werken en de kennis die we nodig zullen hebben. Volgens voorspellingen van het World Economic Forum zal twee derden van de kinderen die straks aan de lagere school beginnen, een beroep uitoefenen dat we nu zelfs nog niet kennen. Hoog tijd om ons nu al voor te bereiden op een omwenteling in de arbeidsmarkt.

De Vlaamse arbeidsmarkt zit in een gunstige evolutie. Afgelopen jaar resulteerde dat in een recordaantal vacatures. Het wordt steeds lastiger om vraag en aanbod met elkaar te verzoenen. Er zijn werkzoekenden met een opleiding of voorkennis die niet beantwoorden aan de noden van de arbeidsmarkt en gelijktijdig hebben we voor knelpuntberoepen veel meer vacatures dan werkzoekenden met het gepaste profiel.

Het is begonnen

De scheefgetrokken relatie tussen vraag en aanbod zal in de toekomst nog duidelijker en pijnlijker worden als we niet anders gaan denken over werk en omgaan met het potentieel dat we voor handen hebben. Door de vergrijzing van onze bevolking verliezen bedrijven de komende jaren een schat aan ervaring en dreigt er een groot tekort om die mensen te vervangen. Voor elke 100 mensen die met pensioen gaan, komen we 20 nieuwkomers te kort om hen te vervangen. Digitalisering, robotisering en technologische vernieuwing zullen de omwenteling alleen maar versterken.

Toekomst verzekeren

Machines zullen eenvoudige en repetitieve taken overnemen en de manier om het werk te organiseren zal grondig veranderen. Willen we onze arbeidsmarkt voorbereiden op die revolutie, moeten we zorgen dat mensen daarvoor de vaardigheden krijgen die hen probleemoplossend, in teamverband en met een hoge mate van flexibiliteit leren werken. Werkgevers gaan alle talenten op de arbeidsmarkt nodig hebben en zullen optimaal gebruik moeten maken van de diversiteit van de samenleving en de arbeidsmarkt om jongeren, mensen met een beperking, 50-plussers, laaggeschoolden en mensen met een migratie-achtergrond zo veel als mogelijk in te schakelen in de vrijgekomen plaatsen in hun bedrijven. Door meer te focussen op competentiegericht matchen van vraag en aanbod, boren we andere talenten aan bij mensen dan louter technische of beroepsvaardigheden. Die schuiven we vanuit ons traditionele denken maar al te vaak veel te nadrukkelijk naar voren.

Zelfvertrouwen

We moeten stoppen met denken in beroepen, maar de jobinhoud voor vacatures vertalen naar vaardigheden en kennis die mensen in huis hebben. De technische of beroepskennis kunnen mensen via opleidingen of werkplekleren snel onder de knie krijgen. De sterktes die ze al hebben, kunnen ze voor zichzelf en in het voordeel van het bedrijf inzetten. Als je met die ingesteldheid werft, dan boor je verrassende talenten aan en krijg je voldoende mogelijkheden om ook lastige knelpunten aan te pakken.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB).

