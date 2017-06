woensdag 14 juni 2017

Urbain Vandeurzen aan de wieg van Smile Invest

Urbain Vandeurzen, voormalig LMS-eigenaar en Gimv-voorzitter, richt met een twintigtal ondernemers groeikapitaalfonds Smile Invest B.V.B.A. (Pellenberg) op. Smart Money for Innovation Leaders Invest heeft als doel om te participeren in internationaal opererende bedrijven uit de Benelux.

Het fonds specialiseert zich in drie groeisectoren, met name ICT en high-tech industrie, digitale healthcare en nieuwe consumentenproducten en -diensten. Bij de eerste closing eind mei haalde Smile Invest 250 miljoen euro op. Ambitie is om 300 miljoen euro aan kapitaal te verzamelen.

Naast de familie Urbain Vandeurzen horen ook de families Vic Swerts (Soudal) en Jan Toye (ex-Palm) tot de kerninvesteerders. Andere investeerders zijn de familie Cordier (ex-Telindus), de familie Noël Essers (H.Essers), de familie Gaëtan Hannecart (Matexi), KULeuven Research & Development, de familie Mark Leysen (Vanbreda Risk & Benefits), de familie Raymond Maesen (ex-Actief Interim), de familie Bernard Thiers (ex-Unilin), Dirk Boogmans (ex-Gimv), Stan de Schepper (ex-Data4s), Rudi Pauwels (Biocartis), Jo Van Biesbroeck (ex-AB InBev) en Bruno Vanderschueren (ex-Lampiris).

Smile Invest postioneert zich in de markt als hands-on investeerder. Het fonds stelt immers ook de expertise en ervaring van de investeerders ter beschikking van innovatieve en beloftevolle ondernemingen in de Benelux met internationale ambities. Smile Invest mikt op investeringen van typisch tien tot veertig miljoen euro in een vijftiental bedrijven.

De kantoren van Smile Invest B.V.B.A. bevinden zich te 3212 Pellenberg, Molenstraat 23. Telefoon: 016/244.230 of http://www.smile-invest.com/.