woensdag 7 juni 2017

FOD WASO en schoonmaaksector investeren in gratis risico-analyse tool

In België zijn naar schatting zo’n 49.000 personen tewerk gesteld in de professionele schoonmaaksector. Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren, lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risico-analyse instrument OiRA voor de schoonmaaksector.