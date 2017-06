vrijdag 9 juni 2017

Vierduizend winkels lanceren “Ombudsman voor de Handel”

De handelssector lanceert de “Ombudsman voor de Handel” (www.ombudsmanvoordehandel.be). Meer dan veertig ketens, goed voor ruim vierduizend winkels, scharen zich achter dit nieuw initiatief waarbij klanten terecht kunnen met onopgeloste vragen en klachten.

Klachten worden meestal rechtstreeks met de handelaar opgelost. Soms komen de klant en de handelaar er samen niet uit: dan is er de “Ombudsman voor de Handel”. Dat wordt een on-line platform waar de consument een duidelijk overzicht krijgt van al zijn rechten bij de aankoop in een winkel of een web shop. De klant zal daar objectieve en correcte informatie krijgen. Het platform zal de consument ook de mogelijkheid bieden een klacht in te dienen als de klant, ondanks alle inspanningen van de handelaar, toch niet tevreden is.

De Ombudsman voor de Handel is een V.Z.W. die beantwoordt aan alle wettelijke eisen op het vlak van onafhankelijkheid en partijdigheid. Onafhankelijke verzoeners zullen de klacht onderzoeken en een voorstel tot bemiddeling uitwerken en dat aan de klant voorleggen. De procedure is voor de consumenten volledig kostenloos en zal volledig onafhankelijk van de handelszaken opereren.