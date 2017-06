In de gerenoveerde vertrekhal van de luchthaven van Oostende opende “Grand Café Horizon” zijn deuren Ook de luchthaven van Antwerpen renoveerde zijn vertrekhal ‹ ›

donderdag 8 juni 2017

Renovatie vertrekhallen Antwerpen en Oostende-Brugge kost 3 mln.euro Regionale luchthavens zitten op schema

Egis Projects, moederbedrijf van LEM Antwerp & Ostend Bruges Airports, en partners investeerden 3 miljoen euro in de verfraaiing van de vertrekhal van de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge. Zowat twee derden daarvan kan op het conto van de luchthavenexploitant worden geschreven. “Voor beide luchthavens gaat het om een nieuwe mijlpaal. Hun accommodatie op vlak van passagiersbeleving, comfort en veiligheid zijn voortaan conform de geldende normen,” aldus Marcel Buelens, ceo LEM Antwerp & Ostend Bruges Airports.

In Antwerpen werd heel wat extra ruimte voor vertrekkende passagiers beschikbaar gemaakt. De signalisatie werd integraal vernieuwd. Dankzij de aanbouw werd plaats gecreëerd om een extra security lane te installeren. Dat zorgt voor een vlotte passagiers-flow. De tweede security lane zal tevens worden aangewend als fast lane voor zakelijke passagiers en VIP-klanten. Voorts biedt de Schengen-zone voortaan heel wat ruimte om te werken, te eten en te relaxen.

Blikvanger in de vertrekhal is de nieuwe grote bar van de Antwerp Fly Shop. Reizigers kunnen er snel nog een lokaal biertje van het vat degusteren of snel nog iets eten. De aanverwante shop biedt onder meer een aantal Antwerps getinte gadgets, zoals chocolade en bierpakketten. Antwerp Fly Shop, dat vorig jaar op de luchthaven een shop aan landzijde opende, is voortaan ook actief na de security-check.

In de luchthaven zelf wordt intussen een Louis Delhaize ingericht, die zich niet enkel tot de luchthavengebruikers maar ook tot de buurtbewoners richt.

Ook volledige metamorfose vertrekhal Oostende-Brugge

Ook de regionale luchthaven Oostende-Brugge kreeg een volledig gerenoveerde vertrekhal. Er werd bijkomende plaats gecreëerd voor de security-zone die voortaan drie security lanes telt. De derde security lane zal tevens worden ingezet als fast lane voor zakelijke passagiers en VIP-klanten.

Naast de vertrekhal kreeg ook de rest van het luchthavengebouw een grondige facelift. Zo werd de volledige signalisatie onder handen genomen en plaatste TUI, naast de infobalie, ook een nieuwe belevingszone.

Partner Belgawel, dochter van het Nederlandse Erasmus Catering, richtte in de nieuwe catering & shopping-zone “Grand Café Horizon” in, dat zowel koude als warme snacks en gerechten en allerlei dranken aanbiedt alsook de shop-zone in. Erasmus Catering renoveert momenteel overigens het nabijgelegen restaurant “Charles Lindberg” aan de Nieuwpoortsesteenweg, dat tot een productie-unit voor in-flight catering en catering-productie wordt omgebouwd. Eramus Catering begrootte de totaalinvestering op zowat 1,5 miljoen euro, waarvan 400.000 euro in het terminal-gebouw (shops en horeca-punten achter de security).

Op schema

Vorig jaar noteerden de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge een exceptionele passagierstrafiek, respectievelijk 276.311 (+ 24,9%) en 434.970 (+ 57,6%), omwille van de aanslag op 22 maart op Brussel-Nationaal.

“Ondanks het wegvallen van Take Air, Chalair en de teloorgang van VLM, liggen de trafiekcijfers in Antwerpen voor op schema. Ook in Oostende presteren we momenteel beter dan verwacht,” besluit Marcel Buelens.

Dit jaar mikt LEM Antwerp en Bruges Airport op een passagierstrafiek van 245.000 en 350.000 in respectievelijk Antwerpen en Oostende.