vrijdag 9 juni 2017

Isuzu stelt nieuwe D-Max voor met 1.9 dieselmotor

De nieuwe D-Max van Isuzu heeft een grondig hertekend design, kracht in overvloed en een nieuwe motor gekoppeld aan nieuwe versnellingsbakken.

De 2.5 diesel maakt in de nieuwe D-Max plaats voor een gloednieuwe viercilinder met een inhoud van 1.898 cc. Het vermogen blijft met 164 pk nagenoeg hetzelfde, het koppel van de nieuwe 1.9 D bedraagt 360 Nm en is integraal beschikbaar tussen de 2.000 en 2.500 t/min. De 1.9 D voldoet bovendien aan de Euro 6-emissienormen (zelfs zonder AdBlue) en is ongeveer 60 kilogram lichter dan zijn voorganger.