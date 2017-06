United Caps neemt nieuwe productie-eenheid in Schwerin in gebruik

Europees producent van plastic doppen en sluitsystemen voor de food- en non-food industrie, United Caps (Wiltz), het voormalige Procap, heeft in Noord-Duitsland zijn nieuwe productie-eenheid in Schwerin officieel ingehuldigd. In eerste instantie zal de nieuwe plant focussen op de Duitse drankenindus...