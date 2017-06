maandag 12 juni 2017

Risico en rendement: waarom Belgische beleggers op de kar moeten springen

Belgische beleggers behoren tot de meest risicoschuwe in Europa, zo blijkt uit de grote hoeveelheid cash geld die wordt aangehouden in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis. Toch zullen Belgen wat meer risico moeten nemen om hun pensioendoelstellingen te realiseren. Millennials tonen zich ambitieuzer als het gaat over beleggen dan babyboomers. Laatstgenoemde categorie moet meer cash aanspreken, want de balans tussen de beleggingsdoelstellingen en de daadwerkelijke resultaten is negatief voor deze leeftijdscategorie.