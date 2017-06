donderdag 15 juni 2017

Ford lanceert nieuw wisselstukkenmerk in Europa

Europese Ford-dealers kunnen voortaan onderdelen en services leveren voor alle merken dankzij de introductie van het nieuwe merk "Omnicraft" van de Ford Customer Service Division (FCSD). Omnicraft vult de Ford-familie van onderdelen aan en versterkt het netwerk van de constructeur. Tegelijk helpt het concessies in Europa om zich te positioneren als unieke leveranciers van onderdelen om verkopers van tweedehandswagens, fleet managers en onafhankelijke garages beter te bedienen. Omnicraft is het eerste nieuwe merk van FCSD in meer dan veertig jaar. Bij de lancering van het merk legt Ford zich toe op de ontwikkeling van de meest gevraagde onderdelen, zoals oliefilters, remblokken en -schijven, startmotoren en alternatoren. De komende maanden wordt het gamma uitgebreid met onder meer motor- en interieurfilters, hoofdremcilinders en wielnaven. Meer info: 02/482.20.00 of http://www.nl.ford.be.

