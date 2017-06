maandag 19 juni 2017

Meegaan met de vooruitgang

Wij gebruiken hem nog niet, maar hij is sinds begin dit jaar in waarde verdubbeld en geleidelijk dringt het gebruik ervan door in de economie: de digitale valuta bitcoin is de afgelopen maand tot boven de 2.000 dollar gestegen, terwijl de munt bij zijn introductie (eind 2008) 0,001 cent waard was. Waarom heeft deze valuta, die tot nu toe niet echt serieus werd genomen, zoveel succes? Het feit dat het in Japan een betaalmiddel is geworden is ongetwijfeld een van de oorzaken: een fantastische officiële erkenning voor een munt zonder centrale bank en zonder land van herkomst ... en waar niemand zeggenschap over heeft. Sindsdien is de koers van de bitcoin voortdurend gestegen: 2.760 dollar op 25 mei 2017.