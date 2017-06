Damovo palmt Duitse Netfarmers in

Damovo, leverancier van zakelijke communicatie-oplossingen en -diensten, neemt het Duitse Netfarmers GmbH (Alzey) over. Netfarmers is gespecialiseerd in Unified Communications (UC), beveiliging en networking. Het bedrijf heeft uitgebreide expertise opgebouwd in Cisco-technologie en versterkt daarmee...