vrijdag 9 juni 2017

Agoria en ADM nodigen drone-sector uit bij DronePort

Agoria en ADM organiseerden in Loods 27 in Sint-Truiden een drone-event. Loods 27 is vooralsnog het kloppend hart van cluster DronePort N.V., die een onderkomen op de voormalige luchtmachtbasis van Brustem vond. DronePort koestert de ambitie uit te groeien tot kennis-cluster voor de Europese drone-industrie. (Foto W&F)