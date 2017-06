zaterdag 17 juni 2017

Talentree's jobplatform focust op internationaal en multicultureel talent

Talentree lanceert een nieuw jobplatform voor hoogopgeleid internationaal en multicultureel talent. De start-up heeft de ambitie diversiteit binnen het Belgische bedrijfsleven tot het nieuwe normaal te ontwikkelen. Immigranten hebben in België lagere slaagkansen op de markt dan de autochtone bevolking. België loopt overigens 10% achter op de gemiddelde Europese tewerkstellingsgraad van niet EU-migranten (46% versus 56%). Vaak oefenen migranten ook lager gekwalificeerde banen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten uit, waarvoor ze meer dan de autochtonen te hoog opgeleid zijn. Opzet van Talentree is de voordelen van migratie te maximaliseren, zowel voor het gastland als voor de migranten zelf. Talentree maakt deel uit van starters-community Start it @kbc. Meer info: 0468/29.38.11 of http://www.talentree.be.

+ FOTO