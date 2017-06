zaterdag 17 juni 2017

200.000ste MAN TGL/TGM rolt in Steyr van de band

MAN vierde in zijn vestiging in Steyr onlangs de productie van de 200.000ste MAN TGL/TGM. Eind 2004 rolden de eerste testvoertuigen uit de TGL/TGM-serie van de band. In 2006 kwam de serieproductie van alle seriemodellen op gang. Sinds 2004 werden intussen 200.000 MAN TGL/TGM-truck in de Oostenrijkse vestiging geassembleerd. Meer info: 02/453.01.04 of http://www.man.be.

+ 2 FOTO's