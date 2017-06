Henri Giscard d’Estaing (Club Med): verheugd met nieuwe groeidynamiek na turbulente periode) ‹ ›

Club Med opent in de komende drie jaar wereldwijd 15 nieuwe resorts, waarvan jaarlijks één in de Alpen. Negen bestaande resorts worden naar het hogere marktsegment opgewaardeerd. De vrijetijdsgroep zet, na een kwalijke periode, in op een nieuwe groeidynamiek. Die werd verstoord door de aanslepende overnamestrijd die het Chinese Fosun uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslechten, in combinatie met een moeilijke toeristische omgeving (Sika-virus, de revoluties in de Maghreb-landen en de onrust in Turkije en Egypte). In de Benelux mikt Club Med tegen 2021 op 100.000 klanten, een cijfer dat België tien jaar terug op zijn eentje haalde.