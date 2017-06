Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder IFB, gastheer Eric Van Den Eynden, ceo ING Belgium, en graaf Paul Buysse

woensdag 14 juni 2017

Code Buysse-III tekent krijtlijnen uit werking raad van bestuur Voor het eerst aandacht voor impact private equity

In Brussel werd de tweede revisie en update van de Code Buysse officieel voorgesteld. In 2005 introduceerde België in wereldwijde primeur een corporate governance-code voor niet-beursgenoteerde bedrijven. In 2009 volgde een eerste update. De razendsnelle maatschappelijke ontwikkeling onder druk van de digitalisering noopte tot een nieuwe aanpassing van de Code Buysse. Waar in 2009 de gedragscode nog innoveerde met de introductie van family governance, vernieuwt editie 2017 met de integratie, ook al voor het eerst, van de private equity-component. Ook de aandacht voor het risicobeleid is nieuw. Maar blikvanger blijven de gedragsregels voor de deugdelijke werking van de raad van bestuur binnen een niet-beursgenoteerd bedrijf.