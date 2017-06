Jef Roos, voorzitter VDAB, Wim Dries, voorzitter VVSG VVS, Mieck Vos, algemeen directeur VVSG en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

dinsdag 13 juni 2017

VDAB en lokale besturen verhogen arbeidskansen voor kansengroepen

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten V.Z.W. (VVSG) gaan hechter samen werken om de drempels voor kansengroepen op de arbeidsmarkt weg te werken.

In een onlangs gesloten partnerovereenkomst leggen ze de krijtlijnen van die samenwerking vast: een gedragen arbeidsbeleid, uitgetekend op Vlaams niveau maar met ruimte voor lokale inbedding als opstap naar actieve deelname en integratie in die lokale samenleving. Hierdoor vindt er structureel overleg plaats op centraal en provinciaal niveau tussen VDAB, VVSG en de lokale besturen. Ook wordt er informatie gedeeld binnen de wettelijke kaders. Dit alles moet resulteren in een efficiëntere activering van mensen uit de kansengroepen. Bij deze gelegenheid ondertekenden ook Groep Mechelen en VDAB hun vernieuwde samenwerking.

Voor veel mensen in onze samenleving is de drempel tot “werk” extra hoog. De toegang tot werk wordt bemoeilijkt door hun individuele kenmerken zoals nationaliteit en afkomst, leeftijd, gender en/of gezondheidstoestand maar ook door hun sociale kenmerken zoals de gezinssituatie, armoede, het ontbreken van een sociaal netwerk. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeenschap waarin ze leven: stijgende jeugdwerkloosheid, gepaard gaand met armoede, onveiligheidsgevoelens, concentratiescholen, probleembuurten met kleine criminaliteit en o.a. drugsproblematiek.

Al deze elementen bemoeilijken niet enkel de toegang tot de arbeidsmarkt, ze staan ook een vlotte aansluiting bij onze samenleving in de weg. Een actieve arbeidsmarktstrategie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken beleidsniveaus, maar lokaal komt alles samen en moeten de kansen gecreëerd worden, geënt op het arbeidsmarktbeleid dat centraal wordt uitgetekend.