maandag 19 juni 2017

MyflexiPark biedt goedkope parkeerplaatsen in buurt van luchthavens

MyflexiPark Belgium N.V. (Bierges) lanceert zijn gelijknamige app voor Apple en iOS. Voor een zakenreis of een reisje met het gezin is het voortaan mogelijk snel en goedkoop een parkeerplaats te reserveren in de buurt van de luchthavens van Charleroi en Zaventem. Dit netwerk van parkeerplaatsen biedt plaatsen aan die tot 60% goedkoper zijn dan de officiële parkings. MyflexiPark huurt een parkeerplaats bij particulieren die tot vlakbij de luchthaven van Charleroi of Zaventem wonen. Na reservatie van de parkeerplaats organiseert MyflexiPark de transfer naar de luchthaven met een VIP-shuttle. Eens de wagen geparkeerd, zijn er verschillende mogelijkheden om zich zonder stress naar de vertrekhal en vervolgens de incheckbalie te begeven: ofwel de gratis luchthaven-shuttle of een transfer per auto (10 euro heen en terug voor vier personen, bovenop de huurprijs voor de parkeerplaats). Bij terugkeer staat de VIP-shuttle aan de luchthaven. Momenteel biedt het Myflexipark-netwerk meer dan driehonderd parkeerplaatsen in de buurt van beide luchthavens. Meer info: 0499/69.15.01 of http://www.myflexipark.be.