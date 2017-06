Essec-BNS groep neemt belang in digital signage-bedrijf

De Essec Group (Beringen-Paal) neemt een belang in Mediawave B.V.B.A. (Alken en Beringen-Paal), dat sinds 2007 specifieke toepassingen in digital signage biedt. De integratie van digital signage-activiteiten past in het kader van het strategisch plan om het productaanbod van Essec Group te verruimen...