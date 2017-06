maandag 19 juni 2017

Renault en Powervault bezorgen batterijen elektrische wagens tweede leven

Renault en Powervault kondigen een partnership aan om de batterijen uit elektrische wagens een tweede leven te geven, door ze om te vormen tot een energie-opslagsysteem voor woningen. Die samenwerking zal de kostprijs van de intelligente Powervault-batterijen met 30% verlagen om dit energie-opslagsysteem voor thuis op grote schaal op de Britse massamarkt te kunnen implementeren. Powervault lanceert een test met vijftig Renault-batterijen die een tweede leven krijgen in de woning van klanten die al over zonnepanelen beschikken. Op die manier wil de onderneming de technische prestaties van de gebruikte batterijen testen en tegelijk nagaan hoe klanten staan tegenover de thuisopslag van energie. De test zal worden uitgevoerd bij klanten van M&S Energy, huurders van sociale woningen en scholen in het Zuidwesten van het land. Met zijn innovatieve batterijen voor thuisgebruik stelt Powervault de eigenaars in staat om een "intelligentere" levenswijze aan te houden door de opslagcapaciteit te verhogen en zo meer energie van hun zonnepanelen te benutten. De Powervault-batterijen kunnen zich ook automatisch opladen met goedkope stroom door gebruik te maken van het nachttarief. Dit systeem is een belangrijke pijler van de intelligente woning dankzij het geoptimaliseerde energieverbruik. Door batterijen uit elektrische wagens een tweede leven te geven, reduceert Powervault niet alleen de productiekosten van zijn systeem, maar optimaliseert de onderneming ook de levenscyclus van Renault-batterijen voor ze worden gerecycleerd. Meer info: 02/334.78.52 of http://www.renault.be.