woensdag 14 juni 2017

Machinebouw- en Mechatronicacentrum West-Vlaanderen schakelt dimensie hoger

Twee jaar na de opening van het Sirris-applicatielab in Kortrijk, is ook de uitwerking van de R&D-pijler rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit KULeuven in Brugge wordt opgezet, gestart. Hiermee is het Machinebouw- en Mechatronicacentrum, gesteund door de sector, de KMO’s en alle kennisinstellingen klaar om deze industriële sector naar een hoger niveau te tillen.