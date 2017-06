Forte sluit kapitaalronde met succes af

Forte heeft zijn funding-ronde met succes afgesloten met als sluitstuk een kapitaalsverhoging van 150.000 euro voor holding-maatschappij Forte N.V. (Melle). In totaal werd meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd in de Europese specialist in sales & marketing 4.0. In december vond een eerste kapitaalsin...