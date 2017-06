Efficy neemt Royal App Force over

Efficy N.V. (Brussel), Europees speler actief in extended CRM en uitgever van Efficy CRM, neemt software-bedrijf Royal App Force N.V. (Brussel) over. Het eind 2014 opgerichte Royal App Force ontwikkelde met Peak Me Up een mobiele app om sales teams te motiveren en hen gefocust te houden op activitei...