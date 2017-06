dinsdag 20 juni 2017

Generali Belgium breidt gamma beleggingsverzekeringen uit

Generali Belgium N.V. (Brussel) voegt drie nieuwe beleggingsfondsen aan zijn bestaande gamma voor beleggingsverzekeringen (Tak 23) toe. De fondsen zijn afkomstig van beheerders M&G Investments, Keren Finance en Rothschild Asset Management. Met deze drie producten versterkt de verzekeraar zijn gamma met twee defensieve fondsen (Generali M&G Optimal Income en Generali Keren Patrimoine) en één dynamisch fonds (Generali R Valor F). Generali is één van de weinige verzekeraars in België die de optie aanbiedt om een beleggingsverzekering te onderschrijven met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. Meer info: 02/533.81.11 of http://www.generali.be.