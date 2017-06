(Vlnr.: Alain Deneef (Fonds voor Europese Wijken), Herman Vluymans (Urbicoon), Michel Van Roye (buurtcomité), Geoffroy Coomans de Brachène (schepen Brussel) en Wim Smets (Urbicoon)) ‹ ›

woensdag 21 juni 2017

Urbicoon herontwikkelt kantoorgebouw in Europese wijk van Brussel

Projectontwikkelaar Urbicoon N.V. herontwikkelt, met de steun van de stad Brussel, het Fonds voor Europese Wijken en het buurtcomité, een oud kantoorgebouw naar een trendy woon- en werkproject, dat de naam Park Avenue krijgt. Dat zal 7.100 m² beslaan, verdeeld over 76 één- en tweeslaapkamerappartementen, commerciële en kantoorruimte. Park Avenue is gelegen in de Handelsstraat, tussen de Belliard- en de Wetstraat, die de zakelijke Leopoldswijk met het "echte", karakteristieke Brussel verbindt. Meer info: 02/647.00.00 of http://www.urbicoon.be.