vrijdag 23 juni 2017

Chantal Evenepoel naar ADD

Verzekeringsmakelaar ADD N.V. (Heverlee/Merelbeke), gespecialiseerd in verzekeringen voor bedrijven, werft met Chantal Evenepoel (foto) een nieuwe specialist kredietverzekering aan. Evenepoel heeft 35 jaar ervaring in kredietverzekeringen. Die deed ze op bij Euler Hermes. Bij ADD neemt kredietverzekeringen een belangrijk deel in van de nieuwe klanten.