woensdag 21 juni 2017

Diabatix' platform staat voor beter presterend thermisch ontwerp

Start-up Diabatix B.V.B.A. (Heverlee) introduceert een revolutionaire aanpak om automatisch te komen tot thermische ontwerpen die tot 30% beter presteren. De nieuwe innovatie methode zit vervat in een on-line platform. Ze doorbreekt tijdrovende en dure trial and error-ontwerpcycli. Het on-line platform van Diabatix - dat automatisch een thermisch ontwerp genereert met natuurlijk gevormde koelkanalen - is heel breed inzetbaar. Zo laat een verbeterde koeling van batterij-units in elektrische wagens toe om een hogere performantie of een langere levensduur te bereiken. Ook met een fundamenteel betere koeling kunnen high-tech multinationals productiemachines voor elektronische chips ontwikkelen die hogere volumes en kwaliteit aan kunnen. Grote verdienste van het Diabatix-platform is dat het autonoom koelsystemen in natuurlijke vrije vormen kan voorstellen vanaf een leeg blad, die de thermische prestaties naar een hoger niveau tillen. Het stromingspad gaat niet meer door één enkele buis, maar eerder door een netwerk van schijnbaar willekeurige kanalen. De positionering, grootte en geometrie van deze kanalen worden bepaald door computer-simulatie en optimalisatie, wat de thermische prestaties sterk verbetert. Daarnaast houdt het platform rekening met beperkingen die verband houden met de voorziene productiemethode (frezen, gieten, 3D-printen, ...). Meer info: 0489/43.35.42 of http://www.diabatix.com.