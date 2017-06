donderdag 22 juni 2017

De Kegel X-Treme neemt elektrisch kart-circuit op zonne-energie in gebruik

De Kegel X-Treme B.V.B.A. (Middelkerke), uitbater van een attractie-site met o.m. een bowling, minigolf, kart-circuit en dinopark, draait sinds kort volledig op groene energie. Daarmee is De Kegel X-Treme het eerste elektrische kart-circuit in België dat volledig op zonne-energie werkt. Recent plaatste het bedrijf 484 zonnepanelen van elk 285 Wp op het dak, met een totaal vermogen van 138 kWp. De KMO bespaart zodoende 90% op zijn maandelijkse energiefactuur. Meer info: 059/44.79.81 of http://www.bowlingdekegel.be.