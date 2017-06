vrijdag 23 juni 2017

Projectontwikkelaar ION betrekt nieuwe kantoren

Projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder ION B.V.B.A. heeft zijn kantoren te 8790 Waregem tijdelijk overgebracht naar een nieuwe locatie, met name aan de Eugène Bekaertlaan 61. In het voorjaar van 2018 neemt het bedrijf zijn intrek in het in aanbouw zijnde Waregem Business Park. Het algemeen oproepnummer blijft behouden op 056/62.50.50. URL:http://www.ion.be.