vrijdag 23 juni 2017

Vogel's palmt Marmitek in

Vogels Products B.V. (Eindhoven), gespecialiseerd in TV-bevestigingssystemen, neemt het Eindhovens bedrijf Marmitek B.V. (over). Dat is een ontwikkelaar van slimme toepassingen op gebied van audio en video. Met de overname wil Vogel's zich nadrukkelijker positoneren als specialist in productoplossngen die de beeld- en geluidsbeleving thuis en in de professionele markt verbeteren. Marmitek blijft als zelfstandige entiteit bestaan. Vogel's zal gebruik maken van de kennis en kunde van Marmitek op het stuk van home entertainment. Laatstgenoemde zal dan weer kunnen rekenen op het internationale distributienetwerk van Vogel's. Meer info: 00-31/40.264.7400 of https://www.vogels.com.